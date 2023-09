Milano: console russo Shtodin scrive a Sala, sdegno per decisione di dare spazio ad Azov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console generale della Russia a Milano, Dmitry Shtodin, ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe Sala, esprimendo il suo sdegno per la decisione del comune di dare spazio al battaglione ucraino Azov con una mostra fotografica. “Ho appreso con rammarico la notizia che il comune di Milano ha deciso di patrocinare la mostra fotografica ‘Eye of Mariupol – Uno sguardo negli occhi dei difensori di Mariupol’, autorizzando la sua installazione presso via Dante e il Museo del Risorgimento. Tenendo conto che senza l’appoggio delle autorità organizzare un tale evento sarebbe impossibile, vorrei esprimerLe il mio più profondo sdegno per la decisione del comune di dare spazio all’unità militare ucraina Azov, nota per le sue stragi commesse non solo a Mariupol, ma in tutta la regione del Donbass”, si legge nella lettera di Shtodin. (segue) (Res)