Milano: console russo Shtodin scrive a Sala, sdegno per decisione di dare spazio ad Azov (2)

- Secondo il console generale russo, “per la popolazione locale che ha provato sulla propria pelle i crimini di guerra, i militanti del battaglione non sono degli eroi, sono invece degli assassini feroci”. “In questi giorni si parla molto di pace in Ucraina. Risulta che la città metropolitana di Milano, uno dei centri culturali, economici e politici più importanti in Europa, offre il palco alle forze più tenebri di matrice nazifascista. Così si scoraggia la soluzione molto ambita. Per lo più, in questi giorni, la popolazione del Donbass ricorda gli 80 anni della liberazione dall’occupazione fascista l'8 settembre 1943”, ha scritto Shtodin a Sala. “Se Lei gradisce, gentile sindaco, io nei panni del console della mia nazione a Milano, sono sempre a disposizione”, ha concluso il console generale russo. (Res)