Agricoltura: ministero presenta granchio blu a festa fungo porcino di Lariano

- Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste partecipa alla 31esima edizione della festa del Fungo Porcino a Lariano, in provincia di Roma, in programma dallo scorso 7 settembre fino a domenica 24 settembre. Il Masaf sarà presente dal 18 al 24 settembre, attraverso il fondo Feamp, con un proprio stand volto a sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche più attuali del mondo della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare portando il pubblico presente alla “Scoperta del granchio blu e dell’acqualcoltura”. Durante la manifestazione si svolgeranno dei convegni tematici e saranno presentate anche delle ricette innovative sull’originale connubio gastronomico fra granchio blu e funghi porcini. (Com)