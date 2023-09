Difesa: Mattarella, inganno regime fascista, lotta di Liberazione riscatto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ci hanno ricordato il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della Marina, ottanta anni fa si consumava in queste acque una pagina dolorosa per la Marina e per l’Italia, in un momento di svolta che ha segnato profondamente la memoria collettiva del nostro Paese. Fu un sentimento di sbandamento che accompagnava lo svelamento di un inganno, quello del regime fascista, aggiunto alla acquisita consapevolezza della rottura del patto tra monarchia e popolo". E' quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando al Golfo dell’Asinara l'affondamento della corazzata Roma ad opera dei tedeschi nel 1943. "In quei terribili giorni e da lì sino alla fine del conflitto - prosegue Mattarella - l’Italia ha pianto migliaia di morti, uomini e donne, militari e civili, in patria e all’estero, accomunati dal desiderio di vivere in pace, in un paese libero, lasciandosi alle spalle la dittatura e gli orrori della guerra. Tanti italiani morirono perché la Patria riprendesse il suo autentico e libero percorso nella storia. Da quel 9 settembre del 1943 prese inizio il riscatto nazionale, la lotta di Liberazione". (Rin)