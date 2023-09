Mali: almeno 110 morti nel duplice attacco di al Qaeda ad un traghetto e ad una base militare supportata dai Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno 110 morti il bilancio del duplice attacco jihadista compiuto giovedì in Mali contro un traghetto passeggeri sul fiume Niger ed una postazione dell’esercito a Bamba, nella regione centrale di Gao, dove operano anche mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner. Lo riferiscono fonti stampa locali, secondo cui altri cadaveri sono stati ripescati dal fiume dopo il bilancio iniziale di 64 morti annunciato dal governo di transizione militare al potere in Mali. Entrambe le azioni sono state rivendicate dal Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim), formazione filo al Qaeda che negli ultimi mesi ha esteso la sua influenza in Mali e ha ripetutamente attaccato postazioni Wagner, i cui mercenari affiancano da mesi le truppe delle autorità di transizione. In un comunicato, il governo di Bamako ha dichiarato che nel duplice attacco condotto contro la postazione delle Forze armate maliane di Bamba e sul traghetto che collegava due località vicine a Gao e Mopti sono stati uccisi 49 civili e 15 militari, senza precisare quante persone sono morte nell’uno e nell’altro attacco. Nella nota dello Jnim si afferma che "decine di soldati maliani e delle forze di Wagner" sono stati uccisi, diversi aerei e veicoli sono andati distrutti, e che gli scontri sono durati l'intera giornata. (segue) (Res)