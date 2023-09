Difesa: Savino visita la Scuola Nautica di Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha fatto visita oggi alla Scuola Nautica di Gaeta, dove è stata accolta presso la Caserma Cavour dal Comandante, Col. Amedeo Antonucci. La visita è proseguita presso la Caserma Mazzini con una tappa al Castello Aragonese, al Museo Storico del Servizio Navale della Guardia di Finanza e alla Cappella Cuore Immacolato di Maria. Alle ore 13.00, il Sottosegretario si è recato presso la Caserma Bausan, sede della Stazione Navale di Addestramento, per visitare le principali unità navali della Scuola Nautica. Durante la visita, il Sottosegretario ha espresso "grande apprezzamento per il lavoro che la Guardia di Finanza svolge anche in mare, sottolineando l'importanza del rispetto della legalità e del contrasto alle attività illecite". E ha ricordato come al Corpo sia assegnato "il comparto della sicurezza del mare, con compiti di ordine e sicurezza pubblica che si aggiungono alle consolidate attività di polizia economico-finanziaria". (Rin)