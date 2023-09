G20: Al Sisi lancia appello ai leader per risolvere la crisi alimentare in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha partecipato al vertice del G20 a Nuova Delhi in India, dove ha lanciato un appello ai leader presenti per risolvere la crisi alimentare in Africa. Lo ha riferito un comunicato della presidenza, secondo il quale Al Sisi ha tenuto una serie di incontri bilaterali a margine del G20. In particolare, il presidente egiziano ha incontrato gli omologhi di Sudafrica, Comore e Brasile, rispettivamente Cyril Ramaphosa, Othman Razali e Luiz Inacio Lula da Silva, il premier giapponese Fumio Kishida, il primo ministro cinese Li Qiang, e il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Al Sisi ha inoltre incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per discutere gli sviluppi in vari aspetti delle relazioni bilaterali tra cui la stabilità regionale, i grandi progetti infrastrutturali, i progetti energetici e la transizione verde. Al Sisi ha anche incontrato anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per discutere del continuo coordinamento tra Egitto e Unione europea su molte importanti questioni regionali, prime tra tutte la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni politiche ed economiche sulla regione. (segue) (Cae)