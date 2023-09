G20: Al Sisi lancia appello ai leader per risolvere la crisi alimentare in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso pronunciato durante la sessione di apertura del vertice, Al Sisi ha chiesto la formulazione di accordi futuri incentrati sul sistema multilaterale. "Attendiamo con impazienza che il vertice del G20 esca con un messaggio forte che sia all'altezza della responsabilità affidataci come leader per soddisfare le aspirazioni dei nostri popoli", ha detto Al Sisi, avvertendo della gravità della sfida posta dal cambiamento climatico. “Attendiamo anche con impazienza che il nostro vertice contribuisca a compiere passi decisivi contro le sfide che impediscono la ripresa economica e il raggiungimento dello sviluppo sostenibile”, ha aggiunto Al Sisi. Il presidente egiziano ha annunciato la disponibilità del suo Paese ad ospitare un centro globale per lo stoccaggio e il commercio dei cereali. (segue) (Cae)