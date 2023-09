G20: Al Sisi lancia appello ai leader per risolvere la crisi alimentare in Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi alimentare in Africa richiede una visione comune per la governance della sicurezza alimentare globale", ha affermato Al Sisi, ricordando che l’Egitto “ha annunciato il lancio di un forum internazionale per finanziare progetti sull’idrogeno verde come carburante del futuro”. Il presidente egiziano ha inoltre aggiunto che il Paese “prevede di diventare un centro regionale per il commercio energetico ospitando la sede dell'East Mediterranean Gas forum (Emgf) che contribuisce a rafforzare la stabilità del mercato energetico”. Al Sisi ha partecipato anche a un incontro con i leader e rappresentanti di Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Sudafrica, Nigeria, Comore, Unione europea, Banca mondiale e Fondo monetario internazionale. (Cae)