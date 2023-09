Brasile-Italia: ambasciatore Azzarello, vicinanza a Rio Grande do Sul per ciclone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, esprime profonda solidarietà e vicinanza alla stato del Rio Grande do Sul, alla sua popolazione ed ai familiari delle vittime della tragedia climatica che li ha colpiti, in particolare la Vale do Taquari, zona di tradizionale immigrazione italiana. Lo si legge in un comunicato. “Stiamo tutti seguendo con viva apprensione e commozione le terribili notizie che giungono dal Rio Grande do Sul, terra meravigliosa che ho avuto l’onore di visitare più volte ed a a cui siamo tutti molto affezionati, legata all’Italia da indissolubili vincoli storici, linguistici e di tradizioni, con una comunità italo-brasiliana che ha dato e continua a dare un contributo decisivo allo sviluppo dello stato” ha detto l’Ambasciatore Azzarello. (segue) (Brb)