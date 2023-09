G20: principe ereditario saudita, corridoio economico India-Medio Oriente-Europa mira a interessi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente e Europa “mira a raggiungere gli interessi comuni dei nostri paesi rafforzando l’interdipendenza economica”. Lo ha dichiarato il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, annunciando la firma di un memorandum d’intesa tra India, Medio Oriente ed Europa per la costruzione di un nuovo corridoio economico avvenuta a margine del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. “Il corridoio comprenderà gasdotti per l'elettricità e l'idrogeno (…). E contribuirà allo sviluppo e al ripristino delle infrastrutture che includono ferrovie e porti e aiuterà ad aumentare lo scambio di beni e servizi”, ha proseguito il principe ereditario, spiegando che il progetto “migliorerà gli scambi commerciali tra i paesi partecipanti e incrementerà l’importazione di forniture energetiche per garantire la sicurezza energetica”. “Il memorandum sostiene gli sforzi per sviluppare energia pulita e la sua attuazione contribuirà a generare nuove opportunità di lavoro e guadagni a lungo termine lungo i corridoi di transito”, ha concluso il principe ereditario.(Res)