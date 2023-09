Marocco: ambasciatore Barucco, “c’è un nostro desk ad aeroporto Marrakech”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato attivato all'aeroporto di Marrakech un desk della rappresentanza diplomatica italiana per assistere gli italiani. Lo ha confermato l'ambasciatore d'Italia a Rabat, Armando Barucco, intervenendo a RaiNews24. "Tutti i voli sono pieni, dopo lo spavento i turisti vogliono partire”, ha proseguito l’ambasciatore, suggerendo a chi ha già un biglietto da Marrakech di recarsi all’aeroporto dove è stato organizzato un desk. "Finora siamo riusciti ad entrare in contatto con tutte le segnalazioni degli italiani in Marocco”, ha proseguito il capo della rappresentanza diplomatica, confermando che non risultano italiani coinvolti nel sisma di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il centro del Regno.(Res)