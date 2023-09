G20: Meloni, nuovo corridoio economico farà aumentare crescita e benefici in settore affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi lanciamo il nuovo corridoio economico fra India, Medio oriente ed Europa, che va esattamente in questa direzione, e il suo obiettivo fondamentale è rafforzare le interconnessioni globali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'evento sul Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali e sul corridoio economico. "Quando abbiamo lanciato il Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii) un anno fa – ha spiegato Meloni –, ci siamo impegnati a costruire infrastrutture migliori per un futuro migliore in nazioni a basso e medio reddito. Noi ci siamo impegnati a collaborare con queste nazioni con un approccio egualitario non predatorio per creare nuove opportunità e prosperità". "Voglio ringraziare il primo ministro Modi, il presidente Biden, la presidente von der Leyen e tutti gli altri che lo hanno reso possibile", ha aggiunto Meloni. "Questo – ha concluso – farà aumentare la crescita delle nostre economie aprendo un enorme potenziale per benefici reciproci nel settore degli affari”. (Rin)