Marocco: Farnesina, ambasciata a Rabat e Unità di crisi in contatto con autorità locali

- L’ambasciata di Rabat e il consolato generale di Casablanca, insieme all’Unità di crisi e al consolato onorario di Marrakech, si sono sin da subito attivati per fornire assistenza, in stretto contatto con le autorità marocchine, ai connazionali presenti nell’area interessata dal sisma. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani è stato tenuto costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione sin dai primi momenti. “Invito gli italiani attualmente presenti nel Paese e non in possesso di biglietto aereo a evitare di dirigersi all’aeroporto di Marrakech, stante la congestione dello scalo, dove è in ogni caso operativa una cellula del consolato onorario di Marrakech raggiungibile al numero telefonico +21 2666342080. Per chi avesse necessità di rientrare immediatamente in Italia suggerisco di verificare anche i voli in partenza dagli aeroporti di Rabat e Casablanca, regolarmente operativi”, ha spiegato il ministro. (segue) (Com)