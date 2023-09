Marocco: portavoce Unicef, sentite condoglianze e sostegno a persone colpite da sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unicef invia le sue più sentite condoglianze e il suo sostegno a tutte le persone colpite dal terremoto in Marocco. Lo ha riferito il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, in un comunicato. “C'è preoccupazione per i bambini coinvolti in questa emergenza. Abbiamo avuto conferma che i nostri operatori Unicef sono in salvo”, ha proseguito il portavoce, spiegando che l’Unicef “è pronto ad assistere il governo del Marocco nei bisogni immediati”.(Com)