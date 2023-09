Frosinone: 21enne muore in incidente a San Giorgio, 20 giorni dopo il matrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza di 21 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla superstrada Cassino - Formia nel territorio di San Giorgio a Liri. La ragazza, residente in zona, viaggiava in sella ad uno scooter guidato dal marito. I due giovani si erano sposati 20 giorni fa ed erano da poco rientrati dal viaggio di nozze. Il loro ciclomotore si è schiantato contro una Fiat 500. Strazianti i momenti del giovane che, seppur gravemente ferito, si è steso al fianco del corpo della consorte morta sul colpo. Poi è stato trasportato d'urgenza in ospedale. (Rer)