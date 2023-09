Roma: da Giunta capitolina via libera a memoria per rafforzare il servizio di diserbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato la Memoria che punta al potenziamento del servizio di diserbo lungo le strade, le piazze, i marciapiedi e, in generale, le aree pubbliche della città. Si dà quindi mandato al Dipartimento Tutela Ambientale di attivarsi per applicare quanto già previsto dall'art.12 dell'attuale Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA Spa, andando a stipulare una specifica convenzione che integri l'attuale servizio di diserbo. In pratica, in attesa della scadenza dell'attuale e insoddisfacente Accordo Quadro deciso nel 2020 che ha portato a tanti affidamenti esterni e ad una frammentazione delle competenze in 16 lotti sparsi tra tutti i municipi, l'attuale Amministrazione decide che sarà Ama ad intervenire per integrare il servizio di diserbo cittadino fino al 31 dicembre. Ma già nelle scorse settimane è stata approvata un'altra memoria che stabilisce, a partire dal 2024, il ritorno ad un unico affidamento. (segue) (Com)