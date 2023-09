Roma: da Giunta capitolina via libera a memoria per rafforzare il servizio di diserbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul diserbo si cambia sistema e si supera gradualmente quello che abbiamo ereditato", ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. "Quella gara si è rivelata fallimentare, polverizzando gli affidamenti e causando un servizio mediocre – ha proseguito – in un ambito che contribuisce in maniera determinante alla qualità di vita quotidiana dei cittadini. Ecco perché – ha concluso - intendiamo intervenire attraverso Ama per integrare il servizio almeno fino a quando potremo finalmente riportarlo, come abbiamo già deciso, sotto un'unica ed efficace regia in termini finanziari, operativi e di personale". "Ribadiamo il nostro impegno per la cura del verde e per il miglioramento del decoro e della pulizia degli spazi pubblici – ha aggiunto l'assessora all'Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi - a partire dall'estirpazione, lo sfalcio e l'asporto delle erbe infestanti presenti lungo le strade, le piazze, i marciapiedi. Un fenomeno in crescita anche per via del cambiamento climatico e al quale – ha proseguito - il sistema frammentario ereditato dall'Amministrazione precedente non è stato palesemente in grado di contrapporsi. A fine anno quell'affidamento scadrà e noi potremo tornare a unificare il servizio e, nel frattempo – ha concluso – attraverso Ama potenziamo la nostra capacità di intervento". (Com)