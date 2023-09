Roma: operatori Ama e volontari insieme per pulizia e decoro a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama e cittadini insieme per il decoro di Tor Bella Monaca. Questa mattina, alla presenza del Direttore generale di Ama Spa Alessandro Filippi e del presidente del Municipio Roma VI Nicola Franco e di Don Antonio Coluccia, il parroco antimafia vittima di un tentato agguato lo scorso 29 agosto proprio a Tor Bella Monaca, l’azienda ha assicurato supporto ai volontari dell’associazione “TorpiùBella” impegnati nella pulizia straordinaria di alcune aree, partendo da via Scozza fino a via Santa Rita da Cascia. Complessivamente sono stati impiegati in servizio dedicato 15 operatori, 2 furgoni e 1 camion dotato di cassa ragno. Ama ha fornito ai volontari le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi) e al termine dell’iniziativa ha avviato ai centri di trattamento/recupero i materiali raccolti. (segue) (Com)