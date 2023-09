Roma: operatori Ama e volontari insieme per pulizia e decoro a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una importante iniziativa nata spontaneamente dai residenti di Tor Bella Monaca alla quale Ama ha voluto dare il proprio sostegno e supporto. Il rispetto e la cura dell’ambiente sono anche presidio di legalità. Desidero ringraziare i volontari che insieme agli operatori Ama hanno lavorato oggi per ripristinare la bellezza e il decoro, temi prioritari che devono coinvolgere e responsabilizzare tutti", dichiara il Direttore generale di Ama Spa Alessandro Filippi presente questa mattina all’iniziativa. "Ci tengo anzitutto a ringraziare le tante persone e volontari che questa mattina sono scese in strada insieme agli operatori Ama lavorando fianco a fianco per la pulizia di queste aree del quartiere – sottolinea Tiziana Ronzio presidente Associazione TorpiùBella – Giornate come questa testimoniano come cittadinanza ed amministrazione possano e debbano lavorare assieme per il bene comune e per cambiare concretamente le cose. Insieme si può fare". (Com)