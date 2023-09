G20: Meloni, Italia pronta a giocare ruolo decisivo in corridoio India-Medio Oriente-Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è pronta a giocare un ruolo decisivo nel nuovo corridoio economico fra India, Medio Oriente ed Europa lanciato oggi dal G20. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'evento sul Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali e sul corridoio economico. Questo, ha spiegato il presidente del Consiglio, “anche perché le compagnie italiane hanno un'esperienza unica nei settori marittimo e ferroviario: vogliamo contribuire a costruire ponti fra il Mediterraneo e l'Indo-pacifico, anche nel campo delle connessioni energetiche e digitali attraverso l'Africa e il Golfo arabico". "Nel settore energetico – ha proseguito – abbiamo lavorato in vari campi, incluso la produzione e il trasporto dell'idrogeno verde dal Medio oriente al Mediterraneo. Inoltre sosteniamo l'Unione europea nel progetto di interconnessioni sottomarine elettriche ad alto voltaggio che collegheranno Italia e Tunisia”. “Lavoriamo per rafforzare le connessioni digitali fra il Mediterraneo e l'Asia, cruciali per l'innovazione e la crescita. Raman collegherà l'India e Europa e coinvolge partner come Google e Tim Sparkle", ha concluso Meloni.(Rin)