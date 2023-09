G7: Meloni, presidenza Italia lavorerà per partnership su infrastrutture e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G7 del 2024 lavorerà per rafforzare le partnership sulle infrastrutture e gli investimenti globali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'evento sul Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali e sul corridoio economico organizzato nel corso del summit del G20 che si svolge a Nuova Delhi. "Siamo consapevoli che c'è molto da fare per ridurre il gap infrastrutturale con le nazioni a basso e medio reddito e questo è il motivo per cui continueremo a lavorare”, ha aggiunto Meloni.(Rin)