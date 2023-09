Italia-Cina: ambasciatore Pechino, premier Li ha ribadito necessità di relazione sana e stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una relazione sana e stabile tra Cina e Italia è in linea con gli interessi comuni di entrambi i paesi ed è necessaria per un migliore sviluppo di entrambi. Lo scrive su X l'ambasciatore cinese a Roma Jia Guide, commentando l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier cinese Li Qiang, avvenuto oggi a margine dei lavori del G20 di Nuova Delhi. "Si spera che l’Italia fornisca un ambiente imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio affinché le aziende cinesi possano investire e svilupparsi in Italia", ha affermato nel corso dell'incontro Li, secondo cui la Cina continuerà ad espandere l’accesso al mercato per creare maggiori opportunità nel mercato cinese per i prodotti italiani di qualità. (Inn)