Salario minimo: Ricchiuti (Fd'I), solo adesso con il governo Meloni Prodi dice che va votato

- In Germania "il salario minimo fu introdotto nel 2015: a Roma c'era il governo di Matteo Renzi, l'Italia non si vergognò e non lo votò. Non fu votato con governi di Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte (2), e Draghi. Ora che al governo c'è Giorgia Meloni il professor Prodi, padre nobile del centro sinistra italiano, fa l'intransigente e dice che va votato subito altrimenti è una vergogna. Appello prontamente raccolto dal Pd e rilanciato sui propri social ufficiali Stiamo ancora aspettando di lavorare di meno e guadagnare di più". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia. (Rin)