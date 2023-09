Vaticano: lo Ior risponde a Podoljak, nessun investimento con denaro russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Ior risponde al consigliere presidenziale ucraino Mychajlo Podoljak precisando che "non riceve né investe denaro della Russia". L'Istituto per le Opere di Religione "respinge con forza le illazioni del consigliere", si legge in una nota. "Oltre a non corrispondere a verità, una simile attività sarebbe altresì impossibile in considerazione delle stringenti politiche dello Ior e delle sanzioni internazionali che si applicano anche al settore finanziario". In primo luogo, infatti, lo Ior "non accetta, come clienti, istituzioni o persone fisiche che non abbiano una stretta relazione con la Santa Sede e la Chiesa Cattolica", prosegue il comunicato. In secondo luogo, lo Ior "è un intermediario finanziario soggetto a vigilanza, che opera tramite banche corrispondenti internazionali di altissimo livello e di impeccabile reputazione tenute al rispetto delle norme internazionali. Le dichiarazioni rese in senso contrario sulla stampa si basano sul nulla e vanno, quindi, considerate come tali". (Civ)