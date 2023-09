Rai: Sergio, grazie a Flavio Insinna per TechetecheShow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Techeteche Show in onda su Rai 1 si è congedato con uno straordinario risultato di ascolti. "Flavio Insinna - ha dichiarato l'Amministratore Delegato Roberto Sergio - ci ha guidati in un viaggio straordinario nei luoghi del cuore di tre giganti dello spettacolo come Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello. Tre puntate che Flavio ha saputo cucire a perfezione offrendo una selezione accurata tra i ricordi più belli tratti dalle Teche Rai. Mi auguro che nel 2024 con Flavio Insinna si possa continuare un percorso di collaborazione, magari anche con la riproposizione una nuova edizione di TechetecheShow." (Rin)