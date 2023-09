Rai: Sergio, Fiorello sempre garanzia di successo, ascolti TechetecheShow premiano un artista amato da tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno splendido risultato che da una parte conferma il grande affetto degli italiani per Fiorello, dall'altra ne confermano il ruolo di artista unico, e sempre generoso, nel panorama della TV del Servizio Pubblico". Lo afferma l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio commentando il successo di ascolti per la puntata di TechetecheShow dedicata a Fiorello. "A lui - prosegue Sergio - va il mio ringraziamento e quello di tutta la Rai per la passione, l'entusiasmo e la grande carica umana e professionale con cui sta diventando immagine emblematica di un servizio pubblico capace di parlare davvero a tutti. Un ringraziamento che si concretizzerà martedì, in occasione della presentazione dei palinsesti Radio, con la consegna del Premio di Rai Radio.Un piccolo gesto, per un grande, grazie". Fiorello dal suo canto si dice “onorato, entusiasta e commosso” per la puntata di ieri sera di Techeteche Show su Rai 1:” Quasi, quasi - dichiara- mi è venuta voglia di tornare a fare il varietà serale”. (Rin)