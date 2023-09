Marocco: sisma, l’Algeria apre il suo spazio aereo per voli con aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine hanno deciso di aprire lo spazio aereo nazionale ai voli che trasportano aiuti umanitari e feriti in seguito al sisma di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il centro del Marocco. Lo ha riferito la presidenza algerina in un comunicato, annunciando di essere pronta a fornire “aiuto umanitario e risorse al popolo marocchino per far fronte all’emergenza se il Regno dovesse fare richiesta”. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dal ministero dell’Interno di Rabat, solo oltre mille i morti e almeno 670 i feriti.(Ala)