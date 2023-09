Monza: Corbetta (Lega) su autista bus aggredito, sincera solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ennesima aggressione su un autobus, questa volta per fortuna solo verbale. Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà a Salvatore Russo, autista del bus che per aver invitato un uomo a rispettare le normali regole di salita e discesa dei passeggeri è stato minacciato di morte”. Lo afferma Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, su quanto accaduto a Salvatore Russo, già consigliere comunale della Lega a Monza nella passata amministrazione Allevi, che ha subito nei giorni scorsi una pesante aggressione verbale sul bus dove era in servizio e salvato dallo scontro fisico solo grazie alla paratia di sicurezza. “Scene come questa purtroppo si ripetono sempre più spesso. Da anni la Lega denuncia questa situazione, è necessario -conclude Corbetta- aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici, in particolare nelle prime ore di servizio e alla sera, attraverso l’utilizzo di guardie giurate, agevolando la salita delle forze dell’ordine e dell’esercito sui mezzi pubblici e, parallelamente, garantendo pene certe per chi delinque. Lo chiediamo da troppo tempo ormai”. (Com)