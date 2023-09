Italia-India: Meloni incontra Modi a Nuova Delhi, garantire efficace coordinamento tra G20 e G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali temi dell’agenda G20, l’andamento delle relazioni bilaterali tra Italia e India e un efficace coordinamento tra gli ambiti del G20 e G7. Questi i temi centrali dell'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro dell’India, Narendra Modi, avvenuto a margine dei lavori del G20. Meloni, che si è congratulata per il "successo del Vertice G20", ha anche descritto i grandi temi della futura presidenza italiana del G7 tra i quali la necessità di dedicare una crescente attenzione alla regolamentazione internazionale dell’intelligenza artificiale. Riguardo ai rapporti bilaterali, secondo quanto riferito da una nota di Palazzo Chigi, nel contesto del Partenariato strategico avviato fra Italia e India in occasione della visita di Meloni a Nuova Delhi a inizio marzo, i due capi di Governo hanno discusso della collaborazione in settori strategici, fra cui la transizione energetica, la digitalizzazione, lo spazio e la difesa. (Inn)