Corea del Nord: Xi saluta una “nuova era” di relazioni, sostegno “incrollabile” dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Corea del Nord sono entrate in una “nuova era” delle loro relazioni, con Pechino pronta a concedere a Pyongyang un sostegno “incrollabile”. Lo ha scritto il presidente Xi Jinping in un messaggio di congratulazioni inviato al leader Kim Jong-un in occasione del 75mo anniversario dell’indipendenza della Corea del Nord, celebrata a Pyongyang con una parata militare alla quale ha partecipato anche una delegazione cinese guidata dal vicepremier Liu Guozhong. Xi, che non si è recato al vertice del G20 iniziato oggi in India, ha ricordato i suoi cinque incontri con Kim, che hanno consentito ai due Paesi di “mantenere strette comunicazioni in varie forme” e di portare i legami bilaterali “in una nuova era”. “A prescindere da come cambierà la situazione internazionale e regionale, sarà sempre posizione incrollabile del Partito comunista e del governo cinese mantenere, consolidare e sviluppare la tradizionale relazione di amicizia e cooperazione” con la Corea del Nord, ha aggiunto il presidente cinese. (segue) (Cip)