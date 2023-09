Corea del Nord: Xi saluta una “nuova era” di relazioni, sostegno “incrollabile” dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle attuali, nuove circostanze – ha affermato ancora Xi - la Cina vuole lavorare con la Repubblica democratica popolare di Corea per rafforzare la comunicazione strategica e per approfondire la cooperazione pratica, per raggiungere un maggiore sviluppo a beneficio dei due popoli e per contribuire alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità regionale”. Un simile messaggio di congratulazioni a Kim è stato inviato anche dal presidente russo Vladimir Putin, come annotato dall’agenzia di stampa nordcoreana “Kcna”. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il leader di Pyongyang potrebbe recarsi già nei prossimi giorni in visita a Vladivostok, in Russia. (Cip)