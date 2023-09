De Masi: Urso, persona straordinaria con cui confrontarsi, addio professore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Domenico De Masi "era una persona straordinaria con cui confrontarsi, aperta e mai banale. L'ho incontrato durante i miei studi in Sociologia, nel Magistero della Sapienza, in quei difficili anni Settanta, lui docente ed io studente, lui di sinistra ed io di destra. Il rispetto per le idee diverse non è mai mancato. Spesso ospite dei nostri meeting, per la profondità delle analisi e delle argomentazioni, comunque sempre stimolanti. Ci mancherai, ma hai lasciato molto, in Italia e non solo. Addio professore". Lo scrive sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)