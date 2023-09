G20: Modi, fatta la storia con l’adozione della dichiarazione dei leader a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fatta la storia con l’adozione della dichiarazione dei leader del G20, adottata oggi a Nuova Delhi. Lo scrive su Twitter il premier indiano Narendra Modi. "Uniti nel consenso e nello spirito, ci impegniamo a lavorare in modo collaborativo per un futuro migliore, più prospero e armonioso. La mia gratitudine va a tutti gli altri membri del G20 per il loro sostegno e la loro cooperazione", aggiunge Modi. (Rin)