Sicurezza: stragi del sabato sera, a Milano medici e Polizia Stradale operativi, 18 le patenti ritirate

- Questa notte, la Polizia di Stato ha effettuato i servizi di controllo notturno volti ad abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti: oltre 130 persone controllate e 18 patenti di guida ritirate. I controlli si sono svolti in piazzale ai Laghi a Milano dove, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, era presente anche il laboratorio forense mobile con a bordo il medico e sanitario equipaggiato con strumentazione “liquido massa” con la quale è possibile procedere alla verifica dell’assunzione e dell’alterazione da sostanza stupefacente. Complessivamente le violazioni emerse per guida in stato d’ebbrezza sono state 15, mentre 10 per positività a sostanze stupefacenti, di cui 6 per hashish e 4 per cocaina. Sono stati sottoposti a controllo oltre 100 conducenti, e identificate oltre 130 persone. (Com)