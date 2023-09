Sardegna: assessore Agricoltura, assegnate nuove risorse ai Gal per strategie sviluppo locale 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato dall'Assessore dell'Agricoltura, Valeria Satta, il decreto contenente 'Direttive per l'assegnazione di nuove risorse ai GAL periodo 2023-2027 ai fini dell'attuazione di strategie di sviluppo locale per i territori rurali Leader'. Le Direttive disciplinano la gestione degli Interventi a sostegno della preparazione delle strategie di sviluppo rurale Leader" e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale, finanziati dal fondo europeo Feasr nell'ambito del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e del Piano strategico della Pac. La dotazione finanziaria complessiva degli interventi, che sarà assegnata tramite un imminente bando, è di 50 milioni per Srg06 e di 850.000 euro per Srg05. I beneficiari del bando saranno selezionati tra i Gruppi di Azione Locale già operanti nella programmazione 2014-2022. Il bando, presentato a tutti i Gal, ha introdotto numerosi elementi di semplificazione rispetto alla programmazione precedente al fine di accelerare l'emanazione degli stessi e la realizzazione dei progetti. (segue) (Rsc)