Sardegna: assessore Agricoltura, assegnate nuove risorse ai Gal per strategie sviluppo locale 2023-2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Direttive - sottolinea l'assessore Valeria Satta - disciplinano la gestione degli Interventi "Srg05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale Leader" e "Srg06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale", finanziati dal fondo europeo Feasr nell'ambito del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e del Piano strategico della Pac. L'inclusione nell'area Leader di ulteriori Comuni rispetto a quelli facenti parte del Gal, sarà ammessa a condizione che i nuovi Comuni appartengano ad Unioni di Comuni che rientrano (parzialmente) nell'area precedente del Gal." La concessione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di una Strategia di Sviluppo Locale, elaborata dal Gal, a seguito di una consultazione pubblica e di una serie di incontri di animazione territoriale, finalizzati al coinvolgimento delle imprese e della popolazione, beneficiari finali degli interventi. Le attività di animazione si svolgeranno in ogni territorio a partire dal mese di settembre e sino alla prima decade di novembre 2023. A seguire è prevista la presentazione dei progetti contenenti le strategie di sviluppo da parte dei Gal e una loro istruttoria, che dovrà chiudersi entro il 2 dicembre 2023. Il bando, che è stato presentato in un seminario tenutosi ieri a Massama (Oristano) alla presenza di tutti i Gruppi di Azione Locale, ha introdotto numerosi elementi di semplificazione rispetto alla programmazione precedente, al fine di accelerare l'emanazione dei bandi e la realizzazione dei progetti da parte dei Gal. (Rsc)