G20: comunicato finale, gruppo resta piattaforma principale per cooperazione economica globale

- I leader del G20 s'impegnano a garantire al gruppo lo status di piattaforma principale per la cooperazione economica globale "in uno spirito di multilateralismo, sulla base del consenso, con tutti i membri che partecipano in egual modo a tutti gli eventi, inclusi i vertici". Lo si legge nelle conclusioni della dichiarazione finale del summit di Nuova Delhi, in India. Vengono confermati i turni di presidenza al Brasile nel 2024 e al Sudafrica nel 2025, e viene approvata la presidenza di turno degli Stati Uniti nel 2026. I leader, inoltre, accolgono con favore l'ambizione dell'Arabia Saudita a ospitare il G20 "nel prossimo ciclo" di vertici. "Ricordando le nostre azioni collettive per fronteggiare le precedenti crisi globali, siamo determinati a guidare il mondo dinnanzi alle attuali sfide e a costruire un futuro più sicuro, più forte, più resiliente e inclusivo per le nostre popolazioni e per il pianeta", conclude il comunicato, nel quale si ringrazia l'India per "la calorosa accoglienza dei delegati e per il valoroso contributo al rafforzamento del G20". (Inn)