Ue: Schlein, da governo volgare attacco a Gentiloni

- Quando ho visto il volgare attacco a Gentiloni, ho pensato che questo governo, non essendo in grado di dare risposte sul terreno economico e sociale, sceglie un nemico al giorno e quel giorno lo ha trovato in Paolo Gentiloni. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa de “Il Fatto quotidiano”. “Da una parte abbiamo una persona come Gentiloni, che insieme alla Commissione, negli anni del Covid, si è battuto per mettere in campo il più grande e innovativo piano di investimenti comuni che l’Europa abbia mai visto nella sua storia, il Pnrr, dall’altra un governo che sta rischiando di far perdere questa occasione storica al Paese”, ha proseguito. “Anzitutto ci vuole rispetto – ha aggiunto –, e poi bisogna aggiungere che quelli che si stanno battendo per farci tornare alla pessima austerità sono gli alleati europei di Giorgia Meloni”. “La Commissione sta facendo una proposta, che è già un passo in avanti rispetto alle regole del passato, ma come Italia e come Pd vogliamo chiedere di più, che non si faccia l’errore di tornare alle politiche che tanto male hanno fatto all’Europa e all’Italia, e per farlo bisogna insistere su questa rotta”. “Con questi attacchi dimostrano che questa battaglia per l'Italia a Bruxelles non la stanno facendo”, ha concluso Schlein. (Rin)