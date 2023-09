Ucraina: dichiarazione G20, appoggio a tutte le iniziative per una pace giusta e duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del G20 lavoreranno per affrontare l’impatto negativo della guerra in Ucraina sull’economia globale e appoggeranno tutte le iniziative per una pace giusta e duratura in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite. E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20, secondo cui i paesi si impegneranno nella promozione di relazioni pacifiche, amichevoli e di buon vicinato tra le nazioni nello spirito di “Una Terra, una Famiglia, un Futuro”. "Chiediamo a tutti gli Stati di sostenere i principi del diritto internazionale, tra cui l’integrità territoriale e la sovranità, il diritto internazionale umanitario e il sistema multilaterale che salvaguarda la pace e la stabilità", prosegue il documento. (Inn)