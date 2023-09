Marocco: Musumeci, pronti ad intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema nazionale di Protezione civile è pronto, se richiesto, ad intervenire in Marocco, dopo il violento terremoto della scorsa notte, che ha provocato centinaia e centinaia di morti e tanta distruzione. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in costante contatto con il capo del dipartimento Fabrizio Curcio. “Siamo vicini al popolo marocchino in questo drammatico momento e disposti a dare il nostro contributo in termini di risorse umane e strumentali”, ha aggiunto il ministro. (Rin)