- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sui social scrive: "Oltre 800 morti e un bilancio delle vittime in continua crescita: il devastante terremoto in Marocco ci strazia e atterrisce. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime e estendiamo la solidarietà all'intero Paese, pronti a dare il nostro contributo e supporto come Regione Lazio", dichiara Rocca. (Rer)