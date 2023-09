Ucraina-Giappone: Zelensky riceve ministro Esteri Hayashi, focus su garanzie sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto oggi il ministero degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, con cui ha “concordato di avviare i colloqui su un accordo bilaterale relativo alle garanzie di sicurezza a seguito della Dichiarazione del G7 di questa estate”. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) lo stesso leader ucraino. “Sono grato al Giappone per essere il nostro partner chiave in Asia e per il sostegno all’Ucraina”, ha scritto Zelensky.(Kiu)