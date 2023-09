G20: dichiarazione conclusiva, iniziativa privata cruciale per la crescita globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 riconosce la complessità dell'attuale quadro economico globale, e si impegna a sbloccare il potenziale di crescita sulla base del ruolo cruciale dell'iniziativa privata e di un sistema di scambi internazionale libero, aperto e basato sulle regole. E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20, pubblicata a margine del vertice del Gruppo in corso a Nuova Delhi, in India. "Posti di fronte ad una ripresa disuguale e consapevoli della necessità di stimolare la crescita a lungo termine, attueremo politiche macroeconomiche e strutturali ben calibrate. Proteggeremo i più vulnerabili, promuovendo una crescita equa e rafforzando la stabilità macroeconomica e finanziaria", afferma la dichiarazione, che riconosce "il ruolo cruciale delle imprese private nell'accelerare la crescita e favorire trasformazioni economiche sostenibili". Il G20 si impegna dunque a "collaborare con il settore privato" per creare catene del valore "globali e inclusive, sostenibili e resilienti"; ad agevolare gli investimenti, "compresi gli investimenti esteri diretti verso modelli di business sostenibili; a sviluppare linee per il finanziamento di progetti in via di sviluppo, "sfruttando l'esperienza delle banche di sviluppo multilaterali per mobilitare gli investimenti"; e a ridurre "la complessità e i costi dell'ambiente imprenditoriale". I leader del G20 riconoscono inoltre "le startup e le micro, piccole e medie imprese come motori naturali della crescita", fondamentali anche "per la trasformazione socioeconomica attraverso l'innovazione e la creazione di occupazione". A questo proposito, la dichiarazione conclusiva esprime soddisfazione per la creazione dello "Start-up 20 Engagement Group" durante la presidenza indiana del G20 e la sua prosecuzione.(Inn)