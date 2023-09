G20: dichiarazione finale, necessaria riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paesi del G20 sostengono la necessità di perseguire la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per migliorare tutte le sue funzioni attraverso un processo inclusivo guidato dai membri e condurre discussioni con l’obiettivo di avere un sistema di risoluzione delle controversie ben funzionante e accessibile entro il 2024. E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20, che ribadiscono: "I paesi del G20 riaffermano che "è indispensabile un sistema commerciale multilaterale basato su regole, non discriminatorio, giusto, aperto, inclusivo, sostenibile e trasparente, con l’Organizzazione mondiale del commercio al centro", prosegue il documento. "Sosterremo le politiche che consentono al commercio e agli investimenti di fungere da motore di crescita e prosperità per tutti. Rinnoviamo il nostro impegno per garantire condizioni di parità e una concorrenza leale scoraggiando il protezionismo e le pratiche di distorsione del mercato, per promuovere un ambiente commerciale e di investimento favorevole per tutti", si legge ancora nella dichiarazione.(Inn)