G20: comunicato finale, leader s’impegnano ad affrontare rischi legati a intelligenza artificiale

- È “responsabilità” dei Paesi membri del G20 fare in modo che l’intelligenza artificiale vada a beneficio del pubblico risolvendo le questioni aperte “in maniera responsabile, inclusiva e mettendo al centro l’essere umano, proteggendo nel contempo i diritti e la sicurezza delle persone”. Lo si legge nella dichiarazione conclusiva del vertice in corso a Nuova Delhi, in India. “Per sbloccare il pieno potenziale dell’intelligenza artificiale (Ia), distribuirne egualmente i benefici e mitigarne i rischi, lavoreremo insieme per promuovere la cooperazione internazionali e continueremo a discutere di governance internazionale dell’intelligenza artificiale”, promettono i leader. “A questo fine – prosegue la dichiarazione - riaffermiamo il nostro impegno ai principi G20 sull’Ia del 2019 e ci impegniamo a condividere informazioni sugli approcci nell’uso dell’Ia nell’economia digitale; perseguiamo un approccio di regolamentazione favorevole all’innovazione, che massimizzi i benefici e prenda in considerazione i rischi associati all’uso dell’Ia; promuoveremo un’intelligenza artificiale responsabile per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite”.(Inn)