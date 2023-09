G20: Italia sostiene lancio dell'Alleanza globale sui biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha sostenuto con convinzione l’istituzione dell'Alleanza globale sui biocarburanti (Global biofuel alliance), con l’obiettivo di favorire la diffusione dei biocarburanti e la transizione energetica a livello globale, proposta dall'India nel corso della ministeriale Energia G20 dello scorso 22 luglio a Goa. Secondo quanto si apprende, l'Italia sostiene questa iniziativa che riconosce l'importanza di diversificare, adottare e promuovere biocarburanti sostenibili e idrogeno prodotti da tecnologie a emissioni zero e basse. In particolare, l'Italia ritiene importante sviluppare i biocarburanti sostenibili come soluzione chiave nel percorso verso la progressiva decarbonizzazione, in particolare del settore dei trasporti. L’Italia è pronta a fornire supporto e rafforzare le collaborazioni internazionali per la diffusione e sviluppo di biocarburanti sostenibili. (segue) (Inn)