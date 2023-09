G20: dichiarazione finale, gruppo si impegna in azioni concrete per le sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G20 si impegnano in azioni concrete per affrontare le sfide globali e costruire un futuro migliore. È quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20, in cui viene sottolineato che le decisioni di oggi determineranno il futuro del pianeta. “Venti contrari alla crescita economica globale e alla stabilità persistono. Le emissioni globali di gas serra continuano ad aumentare di pari passo con il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, l’inquinamento, la siccità, il degrado del territorio e la desertificazione, minacciando vite e mezzi di sussistenza”, si legge nella dichiarazione. Nel comunicato, tra le sfide globali, vengono citati anche l’aumento dei prezzi delle materie prime, la povertà, la disuguaglianza e le pandemie, nonché i conflitti. “Insieme abbiamo l'opportunità di costruire un futuro migliore”, recita la dichiarazione, evidenziando l’importanza di rafforzare la resilienza economica, perseguire “modelli di sviluppo sostenibili, inclusivi e giusti a livello globale, senza lasciare indietro nessuno”. (segue) (Inn)