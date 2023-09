G20: dichiarazione finale, gruppo si impegna in azioni concrete per le sfide globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di questo, come si legge nel comunicato, i leader del G20 si impegnano ad agire concretamente attraverso le varie partnership, impegnandosi a: promuovere una crescita equilibrata e inclusiva; accelerare l’attuazione dell’Agenza 2030 per lo sviluppo sostenibile; perseguire basse emissioni di gas serra, sostenendo un approccio integrato e promuovendo stili di vita adeguati a preservare biodiversità, foreste e oceani; migliorare l’accesso alle cure mediche e le capacità dei Paesi in via di sviluppo nella gestione di emergenze sanitarie; promuovere una crescita resiliente; aumentare i finanziamenti per accelerare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile; potenziare le risorse per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi; perseguire riforme per uno sviluppo multilaterale migliore e più efficace; migliorare l’accesso ai servizi e alle infrastrutture pubbliche digitali; promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità; colmare i divari di genere; integrare meglio le prospettive dei Paesi in via di sviluppo nella futura agenda del G20. “Attraverso queste azioni, costruiamo un sistema che garantisce un potere maggiore ai Paesi per affrontare le sfide globali, che è incentrato sull’uomo e porta prosperità e benessere all’umanità”, sottolineano i leader del G20 nella dichiarazione finale. (Inn)