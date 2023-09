G20: dichiarazione conclusiva, impegno per il futuro del lavoro e l'inclusione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 ribadisce il proprio impegno a creare le condizioni per la partecipazione alle future forme di impiego, e a garantire politiche di tutela sociale e inclusione finanziaria. E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20, pubblicata a margine del vertice del Gruppo in corso a Nuova Delhi, in India. " Riconosciamo che lavoratori ben integrati e adeguatamente qualificati giovano ai Paesi di origine e destinazione, e ci impegniamo a lavorare per garantire percorsi di migrazione ben gestiti, regolari e basati sulle competenze", afferma il documento, che evidenzia anche l'importanza degli sforzi tesi a "mappare le lacune di competenze globali, (...) compreso il potenziamento dei dati statistici nazionali, l'estensione della copertura dei database dell'Oil e dell'Ocse". Il G20 valuterà lo sviluppo di una classificazione di riferimento internazionale dell'impiego" per agevolare la comparabilità tra paesi e il riconoscimento reciproco delle competenze e delle qualifiche. I Paesi del G20 lavoreranno anche per raggiungere "una copertura universale della protezione sociale finanziata in modo sostenibile" attraverso accordi bilaterali e multilaterali. (segue) (Inn)